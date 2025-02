Fiaccolata alla Rufina, un migliaio di persone sotto la pioggia per Eleonora Guidi: “Sempre nei nostri cuori”

Rufina (Firenze), 11 febbraio 2025 – Sotto la pioggia, in silenzio e con le candele in mano un migliaio di persone circa ha partecipato questa sera a Rufina alla fiaccolata in ricordo di Eleonora Guidi, la 34enne accoltellata a morte sabato scorso dal convivente, Lorenzo Innocenti.

La fiaccolata alla Rufina per Eleonora Guidi (Foto Germogli)

Il momento di raccoglimento è stato organizzato dall'amministrazione comunale, con il sindaco Daniele Venturi, per stringersi attorno alle famiglie colpite dalla tragedia. Piazza Umberto I, punto di ritrovo da dove parte la manifestazione che si snoda per alcune vie della cittadina per poi fare ritorno al punto di partenza, è gremita di persone, con le fiaccole accese e gli ombrelli a riparare dalla pioggia battente. Al centro della piazza è stata posta una grande foto di Eleonora, illuminata da una torcia. Tante le donne e le famiglie, anche con bambini, che, in maniera silenziosa e composta, partecipano alla commemorazione,

“Per la nostra Ele, con tutto il cuore. Ringraziamo tutta la comunità che ci sta dando conforto in questo momento, grazie di cuore, grazie a tutti”, ha scritto la sorella Elisabetta sui social.

Domani Rufina raccoglierà il suo dolore nel lutto cittadino proclamato per i funerali della 34enne. Oggi è stata allestita la camera ardente nei locali dell’oratorio don Angelo Fabbri in via Martiri di Berceto, dove domani alle 14:30 si svolgeranno le esequie.