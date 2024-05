Festività del Corpus Domini. Stasera la solenne processione intorno al Battistero e al Duomo

Torna stasera la solenne processione cittadina del Corpus Domini. Una pratica antica, interrotta negli anni della pandemia ma ripresa già dallo scorso anno, alla quale sono invitate in modo particolare le parrocchie. L’appuntamento è alle 20,30 in cattedrale, per la Messa celebrata dal cardinale Giuseppe Betori. Al termine della celebrazione, la processione uscirà dalla porta centrale per attraversare piazza San Giovanni e piazza Duomo, girando intorno al battistero e alla cattedrale, per rientrare quindi in Duomo per la benedizione eucaristica. Alla processione è prevista, in particolare, la partecipazione dei bambini che hanno fatto quest’anno la prima Comunione. Ci saranno poi l’Unitalsi, con i disabili, le Misericordie, terz’ordini e associazioni di volontariato, confraternite, cavalieri dell’Ordine di Malta e del Santo Sepolcro, religiose e religiosi, seminaristi.