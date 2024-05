Festival "Volare", che ritorno. La magia delle mongolfiere all’ippodromo del Visarno

Torna il festival "Volare" l’11 e il 12 maggio, per due giornate all’insegna di giochi e simulazioni di volo, mongolfiere dal pavimento di vetro e aquiloni giganti. Per la prima volta si svolgerà all’Ippodromo del Visarno e avrà più spazi e più attività, col simulatore di un cockpit che l’Istituto dell’Aeronautica mette a disposizione e la possibilità di volare su alcune mongolfiere, fino a 30 metri, dalle 19 in poi, quando le condizioni climatiche lo permettono.

L’evento che ha già affascinato migliaia di visitatori le scorse due edizioni, quest’anno si amplia con tante attività: il volo dei rapaci, laboratori di costruzione di aquiloni giganti e la possibilità di vederli in volo, la possibilità di sedere su una cabina di pilotaggio tagliata a metà, con gli stessi comandi che utilizza un vero militare dell’Aeronautica.

Volare si tinge anche di rosa in ricordo di Michela Noli, grazie alla collaborazione con "Corri per Michela", l’associazione che ogni anno organizza una corsa-camminata in ricordo della hostess dell’aeroporto di Firenze, uccisa brutalmente dall’ex marito nel 2016. "Corri per Michela" sarà presente con uno stand e i soci potranno accedere gratuitamente all’evento. La corsa, invece, si terrà il 12 maggio, sempre alle Cascine, mentre il 30 maggio è previsto uno spettacolo musicale, sempre grazie a "Le Nozze di Figaro".

"Volare" è un festival legato al tessuto cittadino, giunto alla sua terza edizione quest’anno. Un festival fiorentino che vuole diventare nazionale per tutti gli amanti del volo, grandi e piccini. E ha una location, il Parco delle Cascine, che possiede da sempre un legame indissolubile con l’Aeronautica. Qui, infatti, è nato nel 1938 ed è ancora oggi attivo l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, oltre ad essere, Firenze, la patria di Leonardo da Vinci, i cui modelli riprodotti verranno esposti al pubblico. Un modo ancora più forte per investire al parco cittadino delle Cascine, che è il polmone verde di Firenze e che deve essere valorizzato.

L’iniziativa è possibile grazie a "Le Nozze di Figaro", all’Istituto di Scienze Aeronautiche Militari (Isma), a Toscana Aeroporti, all’Ippodromo del Visarno e a Volotea, il main sponsor dell’evento, presente con uno stand informativo, che torna a investire dopo il grande successo della scorsa edizione. L’ingresso a "Volare" sarà possibile dalle 11 alle 21 ad un costo di 3 euro. I bambini sotto i 12 anni, invece, potranno accedere gratuitamente.

L. O.