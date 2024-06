Festival Villa Solomei. Anna Foglietta racconta la tragedia dei migranti

Una narrazione piena di pathos, quella in scena stasera all’Anfiteatro per la venticinquesima edizione del Festival di Villa Solomei. L’attrice Anna Foglietta, accompagnata al violoncello da Francesco Mariozzi, legge “Una Guerra“, un racconto tratto dal Decamerone di Michele Santeramo. Il tema è molto attuale: il viaggio e la migrazione in cerca di una vita piena, per scappare dalla semplice sopravvivenza. Un modo per interrogarsi su cosa significhi considerarsi umani.

La lettura di Anna foglietta sarà anticipata alle 17 dal concerto “Incontri d’autore“, che si terrà al Teatro Cucinelli col pianista Roberto Giordano.

Dalle 18, al Giardino degli Ulivi, il gruppo vocale ’Cherries on a swing’ porta gli spettacoli “Gershwin & Co” e “American Pie”. Alle 20, in Piazza del Castello suonerà la formazione umbra Nahars Piano Trio con un tributo alla musica americana.