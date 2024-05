Festival nel quartiere di Sant'Ambrogio, le iniziative

Firenze, 8 maggio 2024 - Quattro giorni di attività ed eventi dedicati al quartiere di Sant'Ambrogio e alla sua comunità: con attività nelle botteghe artigiane e nei negozi di quartiere, la 'cena dei popoli', con le tre più importanti comunità religiose del quartiere, l'omaggio a Fabio Picchi e attività culturali. E' quanto propone la seconda edizione della rassegna 'Sale Sant'Ambrogio in Festival' in programma dal 30 maggio al 2 giugno con 'i luoghi e la città' come tema prescelto. L'iniziativa è stata presentata oggi al Teatro del Sale. A inaugurare il festival, giovedì 30 maggio, sarà le cena dei popoli con Padre Bernardo, Abate di San Miniato al Monte, il Rabbino Gadi Piperno e l'Imam Izzedin Elzir. In scena poi Maria Cassi con 'Mediterraneo - Miti, Sirene ed Eroi' il nuovo spettacolo realizzato con Lorenzo Cipriani che racconta di una lunga navigazione nel Mediterraneo. Torna anche la serata dedicata a Fabio Picchi, venerdì 31 maggio, una cena con il menù fiorentino del Picchi, dedicato alle ricette ideali che avrebbe messo in tavola pensando alla città. A completare l'evento, un progetto di Maria Cassi e Paolo Hendel che raccoglie le testimonianze dirette delle persone del quartiere. In programma anche la cena-evento con Eleonora Riso, vincitrice di Masterchef, a cui seguirà un concerto di musica etnica africana. Chiuderà il festival la cena di beneficenza in piazza dei Ciompi con concerto finale. Tra le attività culturali proposte dalla rassegna un laboratorio interdisciplinare, due visite speciali a Santa Teresa e Santa verdiana, workshop e lectures promosse dall'Accademia del Caffè Espresso. "Un piccolo grande sogno come Sale Sant'Ambrogio in Festival non poteva che nascere dall'energia lasciata in eredità da un grande uomo come mio padre - ha commentato Giulio Picchi -. È grazie a tutto ciò che ci ha insegnato e trasmesso che oggi possiamo costruire la seconda edizione del Sale Sant'Ambrogio in Festival. Il festival è un omaggio a lui e a tutte le anime di Sant'Ambrogio, che rendono questo quartiere il più bello del mondo, nella città più bella del mondo".