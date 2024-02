Festival di strada. Al via le proposte per il programma

Nel prossimo giugno, esattamente il fine settimana tra il 15 ed il 16, la magia del Festival di strada Lunaria tornerà a animare il borgo di Calenzano Alto. Il tema scelto per la prossima edizione, organizzata dal Comune con Associazione Turistica Calenzano e con la direzione artistica dell’associazione culturale Le Petit Voyage, sarà "Il circo dei freaks" ovvero "un contenitore di meraviglie, di talenti e facce speciali, di tutto ciò che è inconsueto, eccezionale, fantastico e libero". Gli artisti interessati a presentare proposte per il programma della manifestazione sono invitati a scrivere entro il 20 febbraio a [email protected] e riceveranno il modulo per candidarsi a partecipare. Saranno valutati spettacoli compatibili con gli spazi del borgo, che non prevedono la presenza di un palco. Oltre che per gli artisti, è aperta una "chiamata" anche per gli operatori di street food e di artigianato.