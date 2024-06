Festival della Montagna. Con musica, arte e verde

E’ in arrivo il primo Festival della Montagna Fiorentina, due settimane di eventi per celebrare la vita e la cultura della montagna di mezzo, nell’Appennino Tosco Romagnolo. Nel fresco della vegetazione, alle porte del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, una full immersion nell’atmosfera vibrante dei paesi in festa, animati da un ricco programma di musica, arte, esperienze, attività all’aria aperta e un trionfo di sapori locali.

Tra gli ospiti della prima settimana a Londa, Sethu (nella foto, il 21 giugno), Carlo Maver (22), La Nuova Pippolese (23) e molti altri. Nel "secondo tempo" del Festival, che sarà ospitato a San Godenzo, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino (16 luglio), Maurizio Carucci Ex-Otago (17), Sarafine (20).

Il programma prende il via domenica 16 giugno alle 19 in Piazza Umberto I con l’inaugurazione del Festival. Alle 21,30, dopo una cena di paese, "Fior di Mezzogiorno…" e altri stornelli per Londa. Agnese Banti, a un anno dalla sua residenza d’artista a Londa, racconta come è nata l’opera "Fior di Mezzogiorno…", nella quale il rintocco dell’orologio del Palazzo Comunale segna l’inizio di una storia narrata attraverso una serie di stornelli che si propagano per il paese allo scoccare di ogni ora. "Disegna lo spirito degli alberi" è il titolo dell’esperienza per adulti e ragazzi dai 12 anni in su che sarà possibile vivere lunedì 17 giugno alle 10 in Piazza dei Donatori di Sangue 1. Alle 18,30 a Rincine "Allena il silenzio nella natura", esperienza totalizzante e immersiva nei meravigliosi boschi di Rincine, un’escursione di benessere volta a riscoprire il piacere dello stare in silenzio nel bosco.

Martedì 18 dalle 11 alle 15 a "Quei ragazzi, lavori in corso. Fattoria sociale ETS", località Vierle Nespolo 15 nella fattoria del Borgo ParadisAbile, un’occasione per conoscere le persone e il lavoro della fattoria sociale che da oltre 12 anni accoglie e accompagna persone svantaggiate e disabili in percorsi educativi e di espressione a contatto con la natura. Dalle 16,30 alle 19,30 in piazza della Repubblica "La creatività dà i suoi frutti. Laboratorio per bambini", un laboratorio grafico-creativo sui frutti del territorio. Realizzeranno oggetti in cartapesta e scopriranno l’arte di valorizzare insieme i prodotti locali. Alle 18 al Circolo Arci di Londa, l’incontro "Montagna Fiorentina, Montagna della Salute", come le foreste migliorano il benessere psicofisico e diventano attrattive per un turismo di qualità.