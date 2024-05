Festival del lavoro in aiuto di Artemisia e delle vittime di via Mariti

Un totale di 21.651,75 euro donati per le famiglie delle vittime del crollo di via Mariti a Firenze e 26.350,23 per le donne e minori vittime di violenza e maltrattamento. Sono quelle donate dai partecipanti al Festival del lavoro a Firenze organizzato dai consulenti del lavoro. I fondi sono state consegnati rispettivamente a due associazioni fiorentine: la Fondazione Artemisia, rappresentata dalla presidente Franca Alacevich, già preside della facoltà di Scienze politiche dell’università di Firenze ’Cesare Alfieri’, e la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, che aggiungerà alla somma altri 12.225 euro, frutto della raccolta avviata dal Comune il 20 febbraio scorso, all’indomani della tragedia, e sostenuta dalla Misericordia di piazza del Duomo, per un totale di 33.876,75 euro. La consegna avverrà nelle prossime settimane tramite assessorato al Welfare, Consulenti del lavoro e l’Arciconfraternita.

"E’ un gesto di solidarietà e vicinanza - ha spiegato Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro - Noi portiamo avanti i valori della sicurezza e siamo attivissimi anche sul contrasto alla violenza di genere. Siamo una categoria concreta, a noi piace fare i fatti": ha concluso.