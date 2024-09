Firenze, al via il Festival dell’Acqua 2024

Firenze, 24 settembre – Con la plenaria nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio a Firenze, ha preso il via il Festival dell’Acqua, uno fra i principali appuntamenti nazionali incentrati sui temi del servizio idrico. In programma dal 24 al 26 settembre in Fortezza da Basso, ideato e promosso da Utilitalia, il Festival dell’Acqua è giunto all’ottava edizione, e nel 2024 è organizzato in collaborazione con Publiacqua e Confservizi Cispel Toscana. Saranno circa 220 i relatori, per una tre giorni di riflessioni e approfondimenti – 18 convegni tra sessioni plenarie ed eventi paralleli – con ospiti nazionali e internazionali per parlare di acqua, intesa come risorsa essenziale per la vita. Salito sul palco della plenaria, il presidente di Confservizi Cispel Toscana Nicola Perini ha dichiarato che “è importante organizzare in Toscana il Festival dell’Acqua, due giorni di approfondimento e confronto sul tema della gestione del servizio idrico, nella regione che per prima in Italia ha applicato la Legge Galli. Giunti alla scadenza dei primi 25 anni di concessioni, il Festival è l’occasione giusta per confrontarci e capire come impostare i prossimi 25 anni, l’obiettivo di offrire la massima efficienza alla collettività, possibilmente guardando i processi con gli occhi del cittadino che le aziende sono chiamate a servire doverosamente”. Nell’ambito del Festival dell’Acqua, giovedì 26 settembre nella Sala Tevere in Fortezza da Basso (padiglione Cavaniglia), dalle ore 11.30 si terrà il panel organizzato da Confservizi Cispel Toscana dal titolo “Il servizio idrico in Toscana: un bilancio dei primi 25 anni, le sfide del futuro, i progetti di innovazione e sostenibilità dei gestori”, dove interverranno, insieme al presidente Perini, al direttore dell’Autorità Idrica Toscana Alessandro Mazzei e al membro del Collegio ARERA Andrea Guerrini, i presidenti delle aziende toscane di gestione del servizio idrico integrato.