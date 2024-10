Feste e sagre nei paesi. Dal bollito alle castagne

Feste paesane e sagre tengono banco anche in questo fine settimana. Al Centro Pastorale Giorgio La Pira a Pelago da stasera a domenica e il prossimo fine settimana si svolgerà la 10ª edizione della Sagra di’ Bollito. Tra i piatti della tradizione ci sono dei classici della cucina contadina toscana, come il lesso rifatto e il gran bollito, insieme a tortellini in brodo, salse, crostini ai fegatini, carne alla brace, roast beef e patatine fritte. Tra i dolci crostata e castagnaccio. Oggi e sabato solo cena, mentre la domenica solo a pranzo.

La Sagra del Fritto Misto torna in località Le Sieci domani e domenica e il 26-27 ottobre. La sagra propone un ricco menù a base di frittura sia di carne che di pesce, senza dimenticare verdure, primi piatti e specialità locali. Sabato a cena, domenica solo a pranzo, nei locali della Croce Azzurra in piazza Sergio Chiari. Info 334.6648688 dalle 16 alle 19.

Al Lago Viola di Vicchio c’è la Festa del tortello, porcino e marroni in programma a ottobre tutti i sabato sera e la domenica a pranzo e cena. Si potranno gustare varie specialità di stagione, oltre al famoso tortello mugellano, porcini fritti, carne alla brace, ficattole, marroni del Mugello, caldarroste, vin brulè e castagnaccio. Tanti gli appuntamenti con le castagne e i marroni. A San Piero a Sieve, domenica e il 27 ottobre, il Parco Antonio Berti diverrà luogo di mercatini, degustazioni, animazioni per bambini, spettacoli e molto altro. Per l’intera giornata si potranno degustare bruciate ed altri piatti del territorio e a base di marroni. A Palazzuolo sul Senio, nelle domeniche di ottobre, tradizionale Sagra del Marrone e dei Frutti del Sottobosco. A Marradi domenica appuntamento con la mostra mercato del marron buono e tante altre attrazioni enogastronomiche.

A Vicchio torna domenica la consueta Festa dei Marroni: negli stand caldarroste, polenta, vin brulè e frittelle di marroni e tanti intrattenimenti. A Castagno d’Andrea (San Godenzo) due fine settimana all’insegna dei prodotti del bosco con tanti stand, mercatino artigianale e numerosi eventi collaterali con mostre ed enogastronimia.

Nel centro di Impruneta si svolge fino a domenica la Fiera di San Luca. Ogni anno la Fiera coinvolge l’intera comunità con un calendario ricco e variegato, che intreccia le antiche tradizioni locali con nuove proposte.

Francesco Querusti