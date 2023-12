Feste e musei. Tanti eventi per i più piccoli

Durante le vacanze di Natale i Musei di Fiesole organizzano laboratori e attività per i bambini e le loro famiglie. Due gli appuntamenti per i bambini fra i 7 e gli 11 anni. Si inizia giovedì all’Archeologico con "Intrecci di festa", che permetterà ai partecipanti di impareranno a conoscere la tecnica dell’intreccio, con cui realizzeranno piccoli oggetti. Venerdì, al Museo Bandini, si gioca con "Un presepe a regola d’arte": i protagonisti del Natale rappresentati nei dipinti del Museo Bandini diventano i personaggi con cui i bambini creeranno un presepe speciale da portare a casa in attesa dell’arrivo dei Re Magi. È dedicato ai più piccoli (5-8 anni) invece il laboratorio "Viva, viva la Befana" del 6 gennaio, che trasformerà in gioco la visita guidata alla ricerca dei simboli dell’Epifania e il loro legame con la storia. Al termine la Befana penserà ai premi per tutti. Costo di ciascuna attività: 5 euro a bambino.