Festa in via Gioberti C’è la notte bianca fra musica e shopping

Così come fu per lo scorso anno, anche quest’anno il Gruppo TM, uno delle più importanti realtà del settore automotive della Toscana, festeggerà oggi il terzo anniversario dello ‘sbarco’ a Firenze con un evento destinato a richiamare il pubblico delle grandissime occasioni: ‘Notte bianca in via Gioberti’. In collaborazione con il Q2, Confcommercio e Le Cento botteghe di via Gioberti, e con il sostegno di Radio Bruno, i titolari e fondatori del Gruppo TM, Armando Guri e Sentilian Hila, spegneranno le candeline della maxi torta insieme a tutto il management, dipendenti e collaboratori e clienti nel corso di un evento che un anno or sono riuscì a richiamare migliaia e migliaia di persone sia da Firenze che dalle province limitrofe.

Sarà ancora il truck americano di Radio Bruno con i suoi artisti e la sua musica l’epicentro della festa che prenderà il via dal tardo pomeriggio per andare avanti fino a mezzanotte. Svariate le attrazioni che animeranno da cima a fondo la via che sarà chiusa al traffico dalle 16: animazione dei bambini in collaborazione con il Maggio Salesiano, live performance della Street band, musica dance ed animazione con interventi in diretta radio ad opera di Radio Bruno per finire con l’esposizione di auto e moto (Suzuki, Bmw Motorrad e Premium by Tm Wagen). i negozi rimarranno aperti per tutta la durata dell’evento che vivrà il suo acme intorno alle 21 con l’arrivo della torta celebrativa e volti noti dello sport e dello spettacolo.

"Siamo particolarmente contenti di tornare in via Gioberti e negli auspici replicare il successo di un anno fa – commenta Armando Guri – Siamo altresì felici di poter portare avanti una così stretta collaborazione con Le Cento Botteghe e con Radio Bruno’. Gli fa eco il suo storico socio Hila: "Dal nostro arrivo a Firenze in piena pandemia, non ci siamo mai risparmiati per diventare parte integrante di questa città. Tornare a festeggiare in un evento importante come questo ci rende estremamente orgogliosi".