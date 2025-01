Festa di Cercina, ci siamo. Corteo con gli animali fettunta e benedizioni

Tradizioni e religioni diverse si uniscono nella festa di Cercina in programma domenica prossima. Il Comitato del trentesimo torna a organizzare la festa di Sant’Antonio, protettore degli animali, portando avanti una consuetudine nata nel 1780. Dopo la colazione, il corteo dei cittadini coi propri animali parte alle 10 dal ristorante "I Ricchi" fino alla parrocchia di Sant’Andrea a Cercina: don Stefano benedirà i presenti a due e quattro zampe donando a ogni proprietario una medaglia di bronzo come ricordo. Alle 11,30 ci sarà la messa, poi degustazione fino a tardo pomeriggio di olio nuovo e fettunta. Sarà presente un gruppo di famiglie di origine cinese del progetto "La Cerimonia del fiore di fuoco", promosso dal Comune in occasione del gemellaggio tra la biblioteca Ragionieri di Sesto e quella Xin Lan della città di Ruian. Potranno così partecipare a una tradizione locale e visitare una delle pievi di grande ricchezza artistica. La festa sarà preceduta sabato dal pranzo del comitato ai "Ricchi".