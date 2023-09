Festa dell'Uva di Impruneta: cresce l'attesa per l'edizione numero 97

È stata affidata all’arte di Salvatore Magazzini l’"Etichetta d’autore" numero 38, l’opera che andrà a contraddistinguere la bottiglia di vino di quest’annata all’interno della Festa dell’Uva.

Classe 1955, nato a Pistoia, dove vive a lavora, presenterà ufficialmente la sua etichetta domenica prossima dalle 11 al museo dell’Uva in piazza Buondelmonti, contestualmente all’inaugurazione della sua personale di pittura che durerà per tutto il tempo della manifestazione.

Sarà esposta e inaugurata in quell’occasione anche la coppa in cotto imprunetino che andrà al rione vincitore della 97° edizione della Festa dell’Uva, realizzata dall’artigiano Andrea Pesci (in foto) della fornace Pesci Giorgio e Figli. La Festa dell’Uva di Impruneta è la più antica festa dell’Uva d’Italia e rappresenta uno spettacolo in grado di richiamare ogni anno migliaia di persone in piazza Buondelmonti, nel cuore del paese.

Poi fino a sera ci saranno in piazza il mercatino biologico "Mangiasano", quello dei ragazzi rionali organizzato dall’associazione "La Barazzina", il mercato di collezionismo, artigianato ed enogastronomico della Proloco Pro Impruneta.

Per l’occasione i negozi del "Centro Commerciale Naturale di Impruneta" rimarranno aperti.

Manuela Plastina