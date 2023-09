Festa dell’uva, c’è la sfilata dei carri. E nel parco le visite mediche gratuite

Chiude al traffico dalle 15 di oggi il centro di Impruneta per far posto alle prove generali che si terranno stasera per la sfilata dei carri e per l’evento clou di domani per la 97ª Festa dell’Uva. Attenzione dunque fin da questo pomeriggio anche a dove si parcheggiano le auto, con vari divieti di sosta con rimozione forzata.

Domani sarà anche l’occasione per fare prevenzione: la Fondazione AMeS – San Giovanni di Dio coi suoi medici nel parco della Barazzina proporrà screening sanitari, la misurazione di parametri come la pressione arteriosa e la saturazione del sangue e informazioni per una buona educazione alimentare.