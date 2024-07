Festa dell’uva. Cambiano le modalità di vendita dei biglietti

Cambiano le modalità di vendita e i prezzi per la 98esima edizione della Festa dell’Uva di Impruneta in programma il 29 settembre. Le modifiche, secondo gli organizzatori, dipendono dal forte aumento dei costi di organizzazione e dalle elevate richieste di partecipazione. Per quanto riguarda le tribune numerate vengono riservati 300 biglietti acquistabili tramite richiesta effettuata via e-mail all’indirizzo [email protected] . La prevendita sarà disponibile al prezzo di 40 euro dal 26 agosto al 10 settembre. Le email ricevute prima del 26 agosto non saranno prese in considerazione. Per questa modalità di acquisto, da fare con bonifico bancario, non è prevista la scelta del posto. Per la vendita libera i biglietti di tribuna con scelta del posto saranno acquistabili al prezzo di 30 euro al Museo della Festa dell’Uva a partire dal 16 settembre. Sarà possibile acquistare fino a cinque biglietti per persona. Il biglietto ingresso al percorso sarà infine disponibile presso le casse il giorno della manifestazione al prezzo di 10 euro.