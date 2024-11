Festa dell’olio, eventi fino all’8 dicembre

La Pro Loco celebra la Festa dell’olio: fino all’8 dicembre, tante iniziative, momenti conviviali, incontri con agronomi e assaggiatori, puntando sulla conoscenza di una risorsa importante per il territorio e sulla cultura dell’olio. Oggi al Circolo Auser alle 17, merenda con olio novo assaggio e intrattenimento musicale della Banca dell’esperienza. Il 30 novembre le iniziative sono al centro Civica con una passeggiata tra gli ulivi di Cercina, la merenda, l’incontro con l’agronomo Paolo Calosi e la cena a favore del Circolo di Cercina. Domenica 1° dicembre alla chiesa di San Jacopo pranzo degustazione; dal 2 all’8 dicembre a Idea Toscana chi porta il suo olio appena franto potrà degustarlo coi sommelier. Per Daniele Brunori (Lega) però il Comune doveva fare di più: "Un anno fa la nostra proposta per un Festival fu respinta con motivazioni pretestuose: difficoltà organizzative, costi e una mancanza di interesse dei cittadini. Quest’anno la fa organizzare dalla Pro Loco. Siamo felici si celebri un prodotto simbolo, ma il Comune non ha destinato le risorse necessarie per fare di questa festa un appuntamento all’altezza delle potenzialità, con laboratori, degustazioni, incontri culturali e il coinvolgimento di scuole e famiglie".