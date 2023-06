Festa della musica, tutto pronto

Come è tradizione, il teatro Romano di Fiesole domani ospita alle ore 21 un grande concerto per celebrare la Festa della Musica. Sarà un originale itinerario sinfonico-operistico, dal titolo ’Tutto nel mondo è burla’. Sul palco l’orchestra Galilei ed i cantanti dei corsi superiori della scuola di musica di Fiesole, guidati da Edoardo Rosadini, affrontano i più celebri estratti di Falstaff di Verdi. La festa sarà anche l’occasione per la consegna del premio Abbiati per la scuola e del premio Abbado, organizzato dal ministero dell’Istruzione e del Merito. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su ticketone.it. La festa della musica prosegue sabato a villa La Torraccia con gli studenti e gli ensemble della scuola di Fiesole che si esibiranno tra gli auditorium Sinopoli e Latini, la Limonaia e le aule 12 e 67 dello Stipo, oltre al grande prato della Villa.