Festa della Gnoccata a Firenze: delizie e sapori a Serpiolle

Dal oggi all’8 ottobre, al circolo Sms di Serpiolle torna la tradizionale festa della ’Gnoccata’, giunta alla 52ma edizione. E’ ormai un appuntamento storico per i prelibati del palato, con tanti quintali di polenta che verrà cucinata secondo le ricette tradizionali: ragù, all’olio, sugo di cinghiale, capriolo, funghi e al baccalà; accompagnata da grigliata mista di carne con contorni vari. Sarà un week end di grande festa con i seguenti orari: giovedì, venerdì e sabato a cena con doppio turno (ore 19 e alle 21,30), un solo turno domenica a pranzo alle 12 e a cena alle ore 19. E’ possibile prenotare un tavolo o fare un ordine da asporto accedendo a questa pagina: www.smsserpiolle.itgnoccata. Se non si riesce a prenotare via web, dalle 17 alle 19, è possibile inviare un messaggio whatsapp o chiamare il numero 331.3844349, i volontari risponderanno non appena possibile. In alternativa si può anche scrivere una email a festadellagnoccata@smsserpiolle.it. Ogni sera un evento, con i programmi che verranno pubblicati sui canali social e sul sito web www.smsserpiolle.it G. Pul.