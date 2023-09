Festa del volontariato a San Casciano: premio al figlio di Carla Fracci

Premio Machiavelli alla memoria di Carla Fracci, étoile della danza con un pezzo di cuore sancascianese. Il riconoscimento è stato consegnato (foto) al figlio Francesco Menegatti dal sindaco Roberto Ciappi in occasione della serata di apertura della Festa del volontariato sancascianese. Per ricordare la Fracci, venuta a mancare nel maggio 2021, un breve contributo video che ha ripercorso alcune delle più prestigiose esibizioni della celebre danzatrice. Poi il sindaco ne ha ricordato le qualità e le relazioni profonde che aveva intessuto insieme al marito Giuseppe Menegatti con il paese di San Casciano dove risiedeva dagli anni Sessanta, in un casolare di campagna nella zona di Pisignano.