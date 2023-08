Festa del Perdono a Figline Incisa: L'attesa in Valdarno

Figline si prepara ad accogliere la Festa del Perdono. In attesa dei dettagli, ufficializzati solo domani, si svolgerà dal 1° al 5 settembre con il culmine degli eventi nel Palio di San Rocco che quest’anno celebra i suoi 50 anni. Si parte dunque venerdì con la processione delle 21 accompagnata dalle contrade e dagli sbandieratori per poi passare alla sfilata fashion. Sabato sarà il giorno della rievocazione storica, mentre domenica ci saranno le sfide sportive tra contrade. Lunedì speciale 50° con gli sbandieratori e la premiazione delle figure storiche del palio. Martedì ultimo giorno con il corteo, il palio a cavallo, la premiazione e in chiusura lo spettacolo pirotecnico. Intanto già da questi giorni è anticipato il ritiro dei rifiuti porta a porta nelle vie interessate alle 20.

Manuela Plastina