Festa del gatto alla Limonaia. Fino alle 19 un luogo magico per i felini e i loro amici

Oggi dalle 9 alle 19, la Limonaia di Villa Vogel, via delle Torri 23, si trasformerà in un luogo magico dedicato ai gatti e agli amanti dei felini. La ’Festa del Gatto’ torna con un ricco programma di eventi, consulenze e attività per celebrare i nostri amici a quattro zampe L’apertura sarà alle 9 con l’esposizione di quadri e fotografie a tema gatto nel chiostro. Un’occasione unica per ammirare opere d’arte ispirate ai felini. Durante la giornata nella Limonaia: Susi Zuri, naturopata, offrirà consulenze sui fiori di Bach per animali, per supportare il benessere emotivo dei gatti. Andrea Martini, veterinario omeopata, sarà disponibile per domande e suggerimenti sulla salute dei vostri animali.

Maria Scacchetti, consulente felina, condividerà preziosi consigli sulla gestione e il comportamento dei gatti. Fabio Nocentini presenterà i ’Tarocchi dei gatti’, un affascinante strumento per scoprire i misteri legati ai felini.