Celebrazioni oggi per il 75° anniversario della proclamazione della Repubblica. Le cerimonie, spiega una nota della prefettura, inizieranno con la deposizione della Corona in onore ai Caduti, alle 10 in piazza dell’Unità Italiana, in assenza di pubblico e con la partecipazione di un numero limitato di autorità, nel rispetto delle misure di contenimento anti-Covid19. Successivamente, in prefettura, consegna delle onorificenze al merito della Repubblica italiana. La cerimonia vedrà anche la consegna di quattro medaglie d’onore, che il Presidente della Repubblica concede ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti. Gli insigniti con le medaglie d’onore, che verranno ritirate dai familiari, sono: Gino Bellocci, Dino Burberi, Dino Maselli, Giovanni Perini. Gli insigniti che riceveranno le onorificenze sono 36 e, per la consegna, saranno divisi in tre gruppi, al fine di limitare le presenze contemporanee in osservanza delle norme anti contagio. Proprio per tale ragione non è prevista la partecipazione di autorità né di pubblico. Quest’anno, due dei premiati, il dottor Vittorio Pavoni e il colonnello Antonio Medica, sono stati insigniti per specifici meriti nella lotta al Covid-19.

Di seguito l’elenco dei 36 insigniti. Cavalieri: Franco Baccani, Dino Bagnone, Lapo Baroncelli, Maurizio Cataldo, Enzo Catena, Lorenza Ciacci, Leonardo Comucci, Alberto Corsinovi, Riccardo Del Sarto, Antonio Ermini, Paolo Ermini, Giuseppe Fredducci, Vincenzo Garufi, Stefano Giacinti, Vincenzo Davide Marini, Roberto Martinuzzi, Luca Mazzone, Michele Teodoro Mazzucato, Gianni Mitridate, Alessandra Nacci, Francesca Panzica, Vittorio Pavoni, Antonio Perillo, Franca Pratesi, Renzo Renai, Stefano Ruggeri, Tiziana Russo, Alberto Taiti, Maria De Los Angeles Velloso Mata; Ufficiali: Vincenzo Bono, Domenico Cambareri, Luis José Sanchez; Commendatori: Antonio Medica, Giuseppe Morbidelli, Rossella Orlandi, Luigi Federico Signorini.