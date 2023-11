’Festa campagnola’. L’evento per salvare la valle di Rimezzano "Un gruppo di 100 cittadini organizza una "Festa campagnola" per sensibilizzare sulla necessità di salvare la valle di Rimezzano e l'Oratorio di Santa Caterina. Pranzo a sacco e visita guidata, con ricorso al Capo dello Stato per sospendere il progetto di ampliamento della sede ISF."