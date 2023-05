Fermato in strada dopo l’agguato Portava la coca

Fermato dai Carabinieri in via Montebello, trovato con un pacchetto con 50 grammi di coca, un 25enne marocchino è risultato in banca dati essere il secondo soggetto aggredito a coltellate notti orsono alla Stazione. Lui era stato ferito in modo lieve; colpito da diversi fendenti, al collo e trascinatosi dentro McDonald’s, il fratello era stato invece ricoverato grave.

L’aggressore è uccel di bosco. Il movente era parso chiaro da subito: un regolamento di conti per spaccio.

Ipotesi che sembra essere suffragata in maniera importante, quasi ’probatoria’ da questo arresto dell’Arma operato nel contesto di un contrasto a sacche di microcriminalità: Cascine Porta al Prato e Stazione.

g.sp.