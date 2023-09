Fermato con la droga vicino alla stazione, arrestato un 33enne

Firenze, 7 settembre 2023 – Fermato alla stazione in possesso di sostanze stupefacenti, tra cui alcune dosi di crack. E’ accaduto stanotte, nei pressi del ristorante Mc Donald’s vicino alla stazione Santa Maria Novella, poco prima delle 5. I carabinieri del nucleo radiomobile di Firenze hanno notato quattro cittadini stranieri che hanno attirato la loro attenzione per il loro fare sospetto e per questo hanno deciso di procedere al controllo.

In un primo momento gli uomini si sono mostrati collaborativi fornendo i documenti, ma successivamente uno dei quattro ha tentato di defilarsi fino a cercare di guadagnare la fuga. Rincorso da une dei militari, dopo circa 400 metri è stato raggiunto e bloccato sulle scale che conducono alla stazione. Si tratta di un 33enne che nel fuggire ha lasciato cadere per terra un contenitore in plastica di colore verde con dei pezzetti di sostanza cristallina di colore bianco.

Perquisito, è stato trovato in possesso di 6 grammi di marijuana, 5 stecche di hashish dal peso di 21 grammi, 5 dosi di cocaina, 650 euro e 10 dollari in contanti. Mentre la sostanza lasciata cadere in terra è risultata essere crack, quantificata in 52 dosi. L’uomo, un 33enne senegalese, già noto alle forze dell’ordine è stato tratto in arresto e sarà giudicato con il rito direttissimo. Droga e denaro sono stati posti sotto sequestro.