Firenze, due chili di droga in casa. Arrestato

Firenze, 1 settembre 2023 – Hanno seguito l’odore di marijuana, arrivando a scoprire due chili di droga in un appartamento. Così la polizia ha arrestato un 51enne senegalese per illecita detenzione di stupefacenti. È accaduto a Firenze, nel quartiere di Novoli.

Gli agenti del commissariato San Giovanni e quelli del reparto antidegrado della municipale, insospettiti da un viavai di persone in una traversa senza sfondo di viale Guidoni, sono entrati in un edificio e un pungente odore di marijuana li ha guidati fino a un appartamento. È così scattato il blitz nell'abitazione, dove, secondo quanto ricostruito, gli agenti hanno trovato un trolley contenente oltre un chilo di stupefacente e un cittadino senegalese, che è stato identificato e arrestato.

Grazie ai cani antidroga, gli agenti hanno poi rinvenuto quasi un altro chilo di marijuana, nascosto in un cestino per i rifiuti e in una borsa a tracolla, oltre a un bilancino di precisione, verosimilmente utilizzato per confezionare le dosi destinate alla vendita al dettaglio.