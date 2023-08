Droga, pusher 26enne arrestato alle Cascine

Firenze, 5 agosto 2023 – Parco delle Cascine sorvegliato speciale. Ancora controlli nel polmone verde fiorentino dove durante i servizi straordinari interforze un 26enne è stato sorpreso con addosso oltre un etto e mezzo di droga tra cocaina, hashish e marijuana. Per il giovane, gambiano, è scattato l’arresto da parte dei poliziotti.

Lo scorso giovedì, intorno alle 20, una pattuglia dei 'nibbio’, ha sorpreso il 26enne con addosso lo stupefacente. Il giovane, secondo quanto riferito dagli investigatori, ha attirato l'attenzione degli agenti impegnati in quel momento in una serie di controlli in piazza Paolo Uccello. Appena i cani antidroga si sono avvicinati l'uomo avrebbe subito tentato di dileguarsi ma i poliziotti lo hanno raggiunto, scoprendo che aveva due panetti di droga nell'abbigliamento intimo e alcune dosi di polvere bianca nelle tasche dei bermuda. Il 26enne è finito in manette con l'accusa di illecita detenzione di sostanze stupefacenti.

Nei giorni scorsi, inoltre, il fiuto delle unità cinofile della polizia di Stato ha permesso di scovare un'altra cinquantina di grammi di hashish e marijuana ben nascosta tra la vegetazione del grande parco fiorentino.

La sera precedente, sempre i 'nibbio’ avevano già denunciato un 27enne e 32enne, marocchini, sorpresi in piazza della Costituzione con in tasca una quindicina di grammi a testa di stupefacente tra hashish e cocaina. Negli ultimi cinque giorni sono oltre 500 le persone identificate durante i servizi straordinari di controllo del territorio interforze predisposti dal Questore Maurizio Auriemma.