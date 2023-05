Fermano il traffico e salvano sull’Autopalio dieci anatroccoli orfani

La mamma morta, lì sull’asfalto della Siena-Firenze. E loro, una decina di piccoli anatroccoli che vagavano, in fila indiana, smarriti e impauriti all’altezza dell’uscita di Tavarnelle. Fino a quando il caso non ha voluto che passasse, seppur nella corsia opposta (gli anatroccoli erano in direzione Firenze) Paolo Sirigatti. Che ha capito al volo la situazione e si è prodigato per salvarli. Ho visto prima l’anatra adulta che era stata travolta e subito vicino i piccoli che vagavano in fila indiana lungo la corsia di sorpasso, vicino al new jersey". Sirigatti ha preso la prima uscita, San Donato, ed è tornato subito indietro "In quei lunghi interminabili minuti sono riuscito ad avvertire gli operai dell’Anas, che lavoravano vicino. Hanno scavalcato il new jersey, rallentato le vetture e raccolto tutti e 10 gli anatroccoli. Poi li abbiamo portati al centro recupero animali selvatici che provvederà ad allevarli finché non saranno autosufficienti".

An.Set.