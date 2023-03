Fendi sfila a Pitti Uomo il 15 giugno nella sua sede a Capannuccia Una sorpresa per l’edizione 104

La notizia è bella e importante, specie dal punto di vista internazionale. Per la prossima edizione di Pitti Uomo numero 104 con le collezioni della primavera-estate 2024, dal 13 al 16 giugno, l’evento più significativo sarà la sfilata di Fendi, marchio nel portafoglio del Gruppo LVMH di Bérnard Arnault che sfilerà nella sua sede a Capannuccia nel comune di Bagno a Ripoli. L’evento è in calendario per il 15 giugno. La Fendi Factory inaugurata nell’ottobre 2022 è infatti una fabbrica molto bella, in piena campagna, con strutture architettoniche di valore e amplissime possibilità di sostenibilità. A disegnare la collezione uomo di Fendi sarà la direttrice creativa del brand (e anche degli accessori) Silvia Venturini Fendi. Da sempre Fendi produce molti dei suoi oggetti di moda (specie le borse) e la pelletteria a Firenze e dintorni, ecco perciò il grande significato per il territorio fiorentino e toscano dello sbarco a Pitti Uomo di giugno prossimo. Finora le collezioni maschili hanno sempre sfilato a Milano, ma ora è giunto il tempo della manifestazione fiorentina. "Sono entusiasta che la prossima sfilata uomo si tenga in una location per me così speciale. Sarà un’occasione unica per vedere i nostri prodotti prendere vita proprio nel luogo in cui i nostri artigiani li realizzano" dice Silvia Venturini Fendi.

Eva Desiderio