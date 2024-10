Felder: dagli Usa al Niccolini l’artista che regala biglietti. Ritorna il podcast ’Lo dice La Nazione’

Torna La Nazione da ascoltare grazie ai nostri podcast. Oggi Barbara Berti racconta la storia di un uomo dalle mille energie e risorse: Hershey Felder, 56 anni, nato in Canada, metà ungherese e metà polacco, ha scelto Firenze come casa sua, per restituirle ciò che in molti si portano via. Un esempio concreto: Felder è diventato direttore artistico del Teatro Niccolini, il più antico di Firenze, e ha portato sul palco l’amico Jeff Goldblum, il noto attore, grande appassionato di jazz. Ha regalato ai fiorentini i biglietti del suo ultimo spettacolo. Oltre all’edizione cartacea e ai nostri canali online (www.lanazione.it o www.lanazione.it/firenze) la redazione di Firenze propone un podcast online due volte alla settimana - il martedì e il venerdì - e potrà essere riascoltato in ogni momento sui nostri canali web e sulle maggiori piattaforme di distribuzione. “Lo dice La Nazione” affronta notizie, curiosità, storie, aneddoti e spunti di riflessione su Firenze e non solo. Per collegarsi digitare l’indirizzo quotidiano.net/podcast/lo-dice-la-nazione per ottenere l’elenco completo di tutte le puntate.