Continuano stasera, alle 21, nel teatro della Parrocchia di Santa Maria al Pignone, gli incontri pastorali d’inclusione. Il secondo appuntamento del percorso diocesano “Quattro Passi di Inclusione” è lo spunto per riflettere con cuore aperto e spirito di comunità su “Fede, Bibbia e Omosessualità” con don Gian Luca Carrega, biblista e docente di Sacra Scrittura della Diocesi di Torino. La serata sarà arricchita anche dalla testimonianza di Filippo e Tommaso, che condivideranno il loro percorso di fede e di coppia vissuto alla luce della Parola. L’incontro successivamente sarà disponibile anche sul canale YouTube del settimanale Toscana Oggi. Incontro organizzato dal Coordinamento per una Pastorale di Inclusione, istituito all’interno della Pastorale della Famiglia della Arcidiocesi di Firenze dal cardinale Giuseppe Betori, rappresenta una tappa importante di un cammino che mira a rompere il tradizionale silenzio attorno ai temi della sessualità, degli orientamenti affettivi e delle identità di genere all’interno delle nostre comunità, come spiega in una nota il gruppo Kairos. Papa Francesco ricorda che il cuore della Chiesa deve "battere con il desiderio di comprendere, consolare e accompagnare". "Con questo spirito, desideriamo affrontare insieme quei temi che toccano da vicino molte famiglie cristiane, in una paziente ricerca di verità che non si accontenta di visioni predefinite o riduttive. Todos todos, todos sono benvenute e benvenuti". Nel corso dell’incontro saranno disponibili gratuitamente alcune delle pubblicazioni a stampa su “fede e omosessualità” edite da La tenda di Gionata. "Vi aspettiamo col gruppo Kairos, cristiani LGBT+ e i loro familiari di Firenze, - prosegue la nota - anche sabato 1 marzo, alle 17, al teatro Nuovo Sentiero della parrocchia di Rifredi incontro su “Sessualità e vita di fede. Quali sfide per l’etica cristiana” con don Roberto Massaro, moralista della Diocesi di Conversano-Monopoli; sabato 29 marzo “Identità di genere. Fede scienza e cultura in dialogo” con la professoressa Lucia Vantini, filosofa e teologa del Coordinamento teologhe italiane.