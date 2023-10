Favata nuova direttrice amministrativa. La mail al personale del dg Mari

In via di selezione del neodirettore generale dell’Asl Toscana centro Valerio Mari il prossimo direttore sanitario che succederà a Emanuele Gori, destinato a seguire il dg Paolo Morello già insediato al Meyer. Mari ieri ha inviato una mail di saluto a tutto il personale spiegando brevemente ciò che ha intenzione di fare nei prossimi anni. Dicendo che riconoscerà il merito e invitando tutti a scegliere se impegnarsi a collaborare per costruire o arrendersi ai problemi e farsi da parte. Già ufficiale l’altro membro della triade al vertice dell’azienda sanitaria. Valeria Favata, classe 1975, ex vice di Lorenzo Pescini (che ha seguito Morello al Meyer), è stata nominata direttrice amministrativa.