Da Oristano alla Toscana, giro di fatture false da 200 milioni di euro: 19 denunciati

Guardia di Finanza (immagine di repertorio)

Firenze, 23 marzo 2023 - La Guardia di finanza di Oristano ha scoperto una rete di cittadini cinesi che aveva messo in piedi un complesso meccanismo di frode. Il Nucleo di polizia economico finanziaria ha ricostruito un giro di emissioni di fatture per operazioni inesistenti per oltre 200 milioni di euro, con più di 37 milioni di Iva evasa. L'operazione si è chiusa con la denuncia di 19 persone, tra cui un consulente fiscale italiano, per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, dichiarazione infedele e autoriciclaggio.

I fornitori dell'azienda cinese di Oristano erano connazionali che si trovavano in varie città della Penisola, come Prato, Pistoia, Firenze, Roma e Venezia. "Molti dei soggetti economici posti sotto la lente di ingrandimento sono risultati essere 'cartiere', di fatto inesistenti - spiegano dalle Fiamme gialle -, create al solo scopo di emettere fatture elettroniche ed accentrare su di esse il debito Iva derivante dalle operazioni documentate, omettendone la dichiarazione e il conseguente pagamento". Secondo la Finanza il sistema delle "cartiere" si basava sul principio "apri e chiudi".

Veniva aperta una partita Iva intestata a un prestanome cinese e, entro i primi due anni, le società fatturavano vendite per decine di milioni di euro a favore di altri soggetti economici gestiti da persone cinesi sparse nella Penisola. Una volta incassati i proventi delle fatture emesse, i soldi venivano trasferiti in Cina e se ne perdevano le tracce. Prima che potessero scattare gli accertamenti fiscali che avrebbero smascherato il trucco i titolari delle partite Iva si rendevano irreperibili. Ma la Finanza di Oristano è riuscita a ricostruire la rete e interrompere il meccanismo.