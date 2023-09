Fashion Week Chiarini brilla a Milano

Eva

Desiderio

In questi giorni impazza Milano Fashion Week, appuntamento imperdibile per il mondo del fashion internazionale con le collezioni di pret-à-porter femminili, e stavolta tocca alla primavera-estate 2024. Come sempre tanta parte della produzione che va in passerella e negli showroom (che poi terminerà il giro a Parigi la prossima settimana) viene dalla Toscana e dall’area fiorentina, coi poli di Scandicci e Bagno a Ripoli. Fra questi produttori c’è Gianni Chiarini Firenze, brand rilevato nel 2017 da 21 Investimenti di Alessandro Benetton che ogni anno si afferma di più, puntando sempre su un autentico Made in Florence. Merito di Gianni Chiarini stesso, che al fondo di private equity ha passato subito il 70% della sua creatura in fatto di borse e piccola pelletteria fatta davvero a regola d’arte, e che nel 2000 ha lanciato il proprio brand dopo anni e anni da terzista, con la passione per la pelle ereditata dal padre che commerciava in pellami.

Ora la sua borsa più venduta è la “Marcella”, una shopper strepitosa per linea semplice ma perfetta e leggerezza oltre che assoluta praticità, declinata in una infinità di modelli per l’estate e per l’inverno, personalizzabile con le proprie iniziali o con un nome del cuore negli stessi negozi Gianni Chiarini. Tutta l’attenzione è anche per il modello Dua che ha per testimonial l’attrice Carolina Crescentini. Si farà festa alla nuova collezione estiva 2024 domani sera a Milano nel nuovo showroom di 400 metri che l’azienda apre in occasione di queste giornate modaiolissime in via Serbelloni al numero 7, alla presenza dello stesso direttore creativo soddisfatto dei risultati delle vendite che hanno portato nel 2022 il fatturato del marchio di borsette a 27 milioni di euro (contro i 22 del 2021), sperando di arrivare presto al traguardo dei 40 milioni di euro di ricavi.