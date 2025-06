Farmapiana, il bilancio è positivo: "E ora cerchiamo nuovi soci"

Da una parte i numeri, dall’altra uno sguardo al futuro. E se i primi danno già dei riscontri positivi, i prossimi mesi si preannunciano sicuramente intensi per Farmapiana, azienda che riunisce nella propria compagine sociale le farmacie comunali di Campi, Signa e Calenzano oltre a Borgo San Lorenzo e Scarperia San Piero a Sieve. In attesa infatti dell’approvazione definitiva da parte dell’assemblea dei soci (la bozza è stata comunque già approvata dal Cda), il bilancio è stato chiuso con il segno più. Un bilancio, come sottolineato dal presidente Antonio Iocca, che "certifica quella che è la coerenza di fondo nel nostro lavoro. Ne è un esempio il contratto integrativo applicato per per la prima volta a tutti i dipendenti. In una particolare fase storica, fra l’altro, in cui il mercato dei farmacisti risulta stagnante, Farmapiana, grazie alla professionalità dimostrata e a buone relazioni sindacali, si conferma una realtà capace di attrarre e di assumere".

Un’azienda inoltre attenta a tutto ciò che è innovazione e a quelli che possono essere nuovi servizi per i cittadini come dimostrano i quattro ‘robot’ per lo smistamento dei farmaci di cui dispongono quattro farmacie oltre al magazzino. E che guarda al futuro con l’obiettivo, concreto, di ampliare il numero dei propri soci: "Stiamo lavorando agli ultimi dettagli – aggiunge Iocca – per l’ingresso di due nuovi Comuni".

Una fase, dunque, particolarmente positiva Farmapiana, che presto aprirà anche un’altra farmacia a Calenzano: "Tanti buoni motivi per ringraziare tutti i dipendenti e tutti i farmacisti per l’ottimo lavoro che stanno portando avanti, come sempre con grande dedizione". Per poi aggiungere, sempre guardando ai numeri: "Fra gli aspetti che mi preme sottolineare di più c’è la crescita degli accessi nelle farmacie, stimata in un 15%, rispetto al 2023, a conferma della nostra attenzione a tutto quello che succede nei Comuni in cui operiamo e alle varie comunità di riferimento".

"I prossimi mesi – conclude - ci vedranno impegnati nella realizzazione di quelle che abbiamo voluto definire come ‘farmacie e servizi’, non farmacie di servizi, c’è una differenza sostanziale. L’obiettivo, infatti, è quello di mettere accanto alle farmacie, in accordo con il Sistema Sanitario Nazionale, dei veri e propri presidi sanitari, con servizi infermieristici e specialistici".