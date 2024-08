Farmacia Esselunga, lavoratori trasferiti

La vicenda del centro commerciale Esselunga, chiuso dal 18 giugno dopo un incendio, è stata al centro dell’ultimo consiglio comunale per una interrogazione del consigliere di Italia Viva Toccafondi che chiedeva notizie sulla data di riapertura della struttura ma anche sulle conseguenze economiche subite per lo stop dalla farmacia comunale 6, una delle più redditizie per il Comune: "Da quanto ci è stato comunicato dalla proprietà – ha detto il sindaco Falchi (nella foto)– il centro dovrebbe riaprire, nella seconda metà di gennaio. Capiamo le preoccupazioni dei lavoratori dei negozi del centro per questo periodo così lungo, per quanto ci riguarda i dipendenti della farmacia sono stati trasferiti temporaneamente in altre farmacie comunali". Per il capitolo fatturati invece, nel 2023 il dato totale era di circa un milione e 998mila euro per la farmacia 6 mentre per i primi sei mesi scarsi di quest’anno la cifra raggiunta era stata di 997mila euro: "I dati – continua Falchi – stavano segnando una crescita ma, al momento, non è possibile fare una stima delle perdite anche perché l’utenza può essersi riversata su altre farmacie, compresa quella degli ex Macelli che in parte può assorbire le richieste".

S.N.