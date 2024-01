Fantechi e Fontani . Concluso il restauro . I gessi tornano a casa

Tornano ‘a casa’, nelle stanze dell’Archivio della Ceramica sestese di via Savonarola, altri 17 modelli in gesso delle collezioni Fantechi, Fontani e La Perla restaurati dall’Opificio delle Pietre Dure. I modelli, pesantemente danneggiati da un incendio nel febbraio 2011, sono stati affidati alle allieve restauratrici dell’istituto lo scorso giugno, sulla base dell’accordo di collaborazione stipulato nel 2021 tra il Comune di Sesto e l’Opificio. Sotto la supervisione delle docenti Shirin Afra, Chiara Fornari e Chiara Gabbriellini, le allieve Gloria Gavioli, Maria Piera Ghioni, Alice Giannone, Livia Meucci e Lisa Scantamburlo sono intervenute sui modelli utilizzando una tecnica particolare: per il montaggio dei pezzi si è scelto infatti di fare ricorso all’impiego di calamite anziché di adesivi. Le altre fasi del restauro hanno riguardato la pulitura dai depositi di polvere, la ricomposizione delle fratture, la stuccatura e ricostruzione delle lacune, il ritocco pittorico delle ricostruzioni eseguito con colori ad acquerello. "Da tempo – spiega la vicesindaco Claudia Pecchioli - insieme all’Opificio delle Pietro Dure, abbiamo avviato una collaborazione che da un lato offre agli allievi e alle allieve di questo istituto di assoluta eccellenza di potersi cimentare con il restauro dei modelli dell’Archivio e dall’altro permette a noi di meglio custodirli e valorizzarli. "In prospettiva, la nostra volontà è di proseguire con questa attività di collaborazione". "Ci si è semplicemente mossi – commenta Emanuela Daffra, Soprintendente dell’Opificio – sulla scia di un costume consueto che consiste nel cercare occasioni interessanti di sperimentazione e docenza, mentre si supportano musei e detentori dei beni culturali nel delicato compito di conservazione del patrimonio". S.N.