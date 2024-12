’Fantasia - Live in concert’. La magia di Walt Disney e l’Orchestra del Maggio

Un magico connubio di immagini e suoni: è con un grande classico dell’animazione che si apre il cartellone 2025 del Teatro del Maggio. ’Fantasia – Live in concert’ è il triplice appuntamento che si rivolge al pubblico degli appassionati e dei curiosi, dei grandi e dei piccoli. Il 3, il 4 e il 5 gennaio (rispettivamente alle 20, alle 17 e alle 15,30) sul grande schermo della Sala Grande saranno proiettate in alta definizione alcune scene di due dei più straordinari e rivoluzionari film d’animazione della Disney, Fantasia e il suo sequel Fantasia 2000, con le famosissime pagine sinfoniche eseguite dal vivo in sincrono dall’Orchestra del Maggio diretta da Timothy Brock.

Uscito nel 1940, Fantasia non solo ha segnato un punto di svolta nella storia del cinema d’animazione, ma ha anche esplorato in modo innovativo la relazione tra musica classica e immagini animate: un’esperienza unica, dove i personaggi prendono vita dalle note, trasformando partiture immortali in racconti visivi straordinari. L’idea primigenia, nata per consolidare la carriera e l’immagine di Topolino attraverso un cortometraggio d’animazione su L’apprendista stregone di Paul Dukas, si sviluppò fino a diventare un vero e proprio classico del cinema. Il sogno di Walt di trasformare Fantasia in un evento permanente con l’aggiunta di nuovi segmenti fu realizzato nel 1999 con Fantasia 2000, un seguito guidato dal nipote di Walt, Roy E. Disney. Timothy Brock dirigerà alcuni passi dalla Quinta e dalla Sesta sinfonia di Beethoven, Clair de Lune di Debussy, segmenti da Lo Schiaccianoci di Cajkovskij, la Danza delle ore dalla Gioconda di Ponchielli, Pomp and Circumstance di Elgar; Pini di Roma di Respighi, L’Oiseau de feu di Stravinsky e naturalmente, L’apprendista stregone di Dukas.

Riconosciuto come uno dei massimi esperti nel campo della musica per film, Brock è direttore e compositore, specializzato nella rappresentazione di film muti con accompagnamento musicale, per i quali ha composto più di 20 colonne sonore originali. Ha scritto musiche per film di Buster Keaton, Ernst Lubitsch, Robert Wiene, Friedrich Wilhelm Murnau e molti altri. Nel 1999 per conto della Fondazione Chaplin ha restaurato la partitura originale di Tempi Moderni: da quel momento ha preso il via un progetto che ha portato al recupero delle musiche originali dei capolavori di Chaplin, che Brock ha eseguito praticamente in tutto il mondo.

Chiara Caselli