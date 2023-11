Fanghi liquidi nelle cantine. Entro il 27 le richieste di rimozione

Nuovo avviso del Comune Sulla rimozione dei fanghi liquidi nelle proprietà. In base alle nuove disposizioni, In vista della chiusura del servizio di attività di rimozione sedimenti nei territori alluvionati da parte di Publiacqua, i cittadini che non hanno ancora segnalato la presenza e l’invasione dei fanghi liquidi in cantine e garage, potranno farlo entro e non oltre lunedì ventisette novembre. Ovvero domani l’altro.

Publiacqua procederà ad organizzare gli ultimi interventi dopo una loro verifica durante la prossima settimana. Dal Comune fanno sapere che tutte le segnalazioni pervenute dopo la data indicata non potranno essere prese in carico e si dovrà procedere privatamente.

Come detto la segnalazione andrà fatta prima di lunedì, rigorosamente entro mezzogiorno.

La richiesta deve esser effettuata soltanto per mail. L’indirizzo di riferimento è: [email protected].

Nell’oggetto della comunicazione è importante specificare la dicitura: Fanghi liquidi publiacqua.

Del resto i fanghi stagnanti sono un problema e gli interventi di rimozione sono fortemente attesi dalla cittadinanza, che piano piano, un passo alla volta, si prepara a tornare alla normalità.