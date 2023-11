Anziani, online l’avviso per il contributo economico per i familiari caregiver

Firenze, 1 novembre 2023 - È online sulla rete civica del Comune di Firenze l’avviso per erogare il contributo economico ai caregiver, ovvero alle famiglie che hanno in carico a domicilio familiari anziani in condizione di non autosufficienza (https://sociale.comune.fi.it/dalle-redazioni/contributo-familiare-caregiver-2023).

Le domande possono essere presentate solo online; c'è tempo fino al 23 novembre prossimo. Il contributo è stato promosso dall’assessorato al Welfare guidato da Sara Funaro in considerazione della rilevante funzione assistenziale che i parenti svolgono per i propri cari anziani e dei costi sociali ed economici da loro sostenuti.

“Mentre il governo non finanzia la legge delega sugli anziani non autosufficienti - ha detto l’assessore e presidente della Società della salute di Firenze Sara Funaro -, il Comune di Firenze li considera una priorità. In città sono il 26% della popolazione e la nostra attenzione per i loro bisogni è alta".

"La legge di bilancio varata per il 2024 rinvia l’attuazione al 2025 - ha spiegato l'assessore -; evidentemente per il governo milioni di anziani non autosufficienti e i familiari che li assistono ogni giorno, non sono una priorità". "Il contributo per i familiari caregiver per noi è fondamentale - ha continuato Funaro - perché è una misura economica importante che dà un aiuto alle famiglie che si prendono cura tra le mure domestiche dei propri cari anziani non autosufficienti. I caregivers svolgono un ruolo di rilievo nel sistema del welfare familiare e sono una figura centrale nell’assistenza dei familiari".

La richiesta deve essere presentata attraverso l'apposito servizio on line al quale deve accedere il familiare che svolge funzione di assistente (familiare caregiver) identificandosi esclusivamente tramite Spid. Per chi avesse necessità di aiuto per la presentazione della domanda sono attivi i seguenti servizi: assistenza telefonica, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 12, contattando i numeri 055 276 7414 oppure 055 276 7409; assistenza alla compilazione e invio della domanda presso l’apposito sportello nei giorni di martedì e giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30 presso la sede della Direzione Servizi sociali, (viale de' Amicis 21), previo appuntamento da prendere contattando i numeri 055 276 7414 oppure 055 276 7409.