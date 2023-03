False artiste, vere borseggiatrici Le "mime" flagello dei turisti

di Rossella Conte

Con l’arrivo della primavera sono tornate le finte mime che con i loro gonnelloni lunghi e bianchi e il viso dello stesso colore, incantano ignari turisti di tutto il mondo. Era dal 2019 che le artiste fasulle, di solito accompagnate da "gentiluomini" con i cappelli che ricordano i più abili giocolieri, non si vedevano. "Purtroppo sono tornate. Ero con una comitiva di turisti quando ho rivisto una delle due. Col Covid e le ripetute segnalazioni sembrava fossero state allontanate" non usa giri di parole Marco Verzì, presidente Federagit Confesercenti. La donna, avvistata mercoledì mattina, va con disinvoltura da piazza della Signoria a via del Corso; si sofferma vicino alla Casa di Dante, qui cerca di intrattenere una classe in gita, abbraccia gli studenti, gli stringe la mano, chiede soldi. Un "giochino" che tra il 2016 e il 2018 è costato alle mime diverse denunce della municipale e un foglio di via obbligatorio con divieto di rientro per tre anni. Ora le artiste fasulle sono tornate. Le guide turistiche non hanno nessuna intenzione di dargliela vinta e hanno cominciato a raccogliere le foto per l’album ’Sono tornate’. Lo stesso titolo che avevano dato al dossier realizzato nel 2019. Le esperte (con trucco) dell’elemosina insistente da professioniste fiutano l’affare e seguono i flussi di visitatori che si lasciano ingannare dai larghi sorrisi e dalle strette di mano.

"Io metto in guardia i miei turisti – aggiunge Verzì – ma molti, soprattutto orientali, che ci cascano. Le scambiano per vere artiste di strada". Cadere nella trappola è semplice: dispensano consigli, si concedono per foto o baciamano e il gioco è fatto: spillano i portafogli e spariscono nel nulla. Die Fiorenzo Smalzi, titolare del caffè in piazza Duomo. "Il centro è di nuovo pieno di abusivi: stampe a terra, venditori di gadget. E borseggiatori: tanti turisti che ci raccontano di essere stati derubati. La soluzione? La certezza della pena".