Falcini sbanca i campionati regionali d’enduro. I complimenti del Comune al motociclista

I complimenti del Comune di Signa a Matteo Falcini (16 anni), giovane esordiente nel panorama Enduro Mtb. Al terzo anno di competizione agonistica, a fine settembre ha infatti vinto il campionato regionale Tes (Toscana Enduro Series) aggiudicandosi anche la maglia di campione toscano e il campionato Italian Enduro Series. "Matteo rappresenta una grande soddisfazione per tutta la comunità di Signa – hanno commentato il sindaco Giampiero Fossi e l’assessora allo Sport Marinella Fossi –. Un giovane talentuoso che sta dimostrando grandi doti sportive, impegno e dedizione. Non possiamo che essere orgogliosi di ragazzi come lui. Gli auguriamo un futuro brillante, fatto di altrettante vittorie e soddisfazioni". Matteo riprenderà la preparazione sportiva a novembre per partecipare alla Coppa del Mondo under21 del 2024.