Fair play Menarini Assegnato il premio ’Studio e Sport’

Si è alzato il sipario sul XXVII Premio Internazionale Fair Play Menarini con la consegna del Premio speciale Fiamme Gialle ‘Studio e Sport’. Il riconoscimento del Gruppo Sportivo della Guardia di Finanza è stato consegnato ieri in Palazzo Vecchio al nuotatore classe 2003, Gianluca Gensini, per il suo valore sportivo e gli eccellenti voti scolastici. Gli altri due finalisti del Premio ‘Studio e Sport’ sono stati Serena Masi, atleta specializzata nel salto in alto, e il nuotatore Niccolò Lucchi.

Un appuntamento che ha permesso di accendere i riflettori sul ritorno in territorio fiorentino dell’emozionante evento dedicato ai valori del fair play. Firenze ospiterà lunedì 3, in piazza della Signoria, il talk show ‘I campioni si raccontano’, condotto da Ivan Zazzaroni, oltre alla cena di gala di martedì 4 al Piazzale. Mercoledì 5 al Teatro Romano di Fiesole sfileranno, per la prima volta, le leggende dello sport per la premiazione.

"Mi fa piacere che si svolga a Firenze un evento così prestigioso e con 26 anni di successi alle spalle - sottolinea Cosimo Guccione, assessore allo sport del Comune -. I campioni premiati sono portatori dei valori più nobili dello sport come la condivisione, la solidarietà e il rispetto". Fra gli intervenuti Anna Ravoni, sindaco di Fiesole: "Attendiamo con trepidazione la cerimonia di premiazione del prossimo 5 luglio. È per noi un onore dare il benvenuto, in uno dei nostri luoghi più suggestivi, ai grandi big dello sport mondiale per promuovere i più alti valori sociali". Infine la parola agli organizzatori: "Celebriamo quei giovani talenti che hanno saputo distinguersi nello sport e a scuola - dicono Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi ed Ennio Troiano, membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini -. Siamo certi che sapranno coltivare nel migliore dei modi l’impegno, il senso di responsabilità e la determinazione che li hanno portati fin qui, diventando esempi virtuosi per i loro stessi coetanei".

Francesco Querusti