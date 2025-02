Fair play, ecco la partita applaudita: "Vincono solidarietà e amicizia"

Per dire no alla violenza, verbale, negli stadi, agli insulti, e alle offese, anche San Casciano partecipa alla giornata della Partita Applaudita. Un partita nella quale non ci saranno fischi, ma soltanto applausi. Un progetto che parte dal calcio, dal momento che ha aderito l’unione sportiva Sancascianese, ma potrà essere esteso anche a tutte le discipline sportive.

La partita applaudita è approdata anche in consiglio comunale dove è stata approvata all’unanimità la mozione che invita sindaco e giunta ad aderire e patrocinare l’iniziativa che domenica coinvolgerà squadre under 14. Il Comune di San Casciano ha in programma di organizzare e promuovere con le istituzioni scolastiche locali e le società sportive del territorio momenti e progetti di approfondimento dedicati alla cultura e alla formazione dello sport, ai temi del fair play e al ruolo sociale ed educativo legato alle molteplici sfaccettature del mondo sportivo, rivolto sia ai giovani atleti che all’intera cittadinanza.

"Crediamo che questo progetto sia importante per la diffusione dei valori di inclusione, amicizia e solidarietà", commenta la presidente del consiglio comunale Alessandra Gherardelli con delega alle Politiche per lo sport. Per quanto riguarda la partita applaudita, sarà giocata davanti al consueto pubblico di genitori, parenti e amici che potranno esprimere le loro emozioni solo ed esclusivamente con l’applauso. L’intento è quello di sensibilizzare tutti i partecipanti, in particolare gli spettatori, a vivere la gara sportivamente garantendo un sostegno e un tifo caloroso che abbia come unico scopo quello di sostenere i propri atleti nel segno del rispetto, del divertimento e della sana competizione. L’evento riguarderà tutte le gare della categoria Giovanissimi B Under 14 che si svolgeranno domani e domenica e coinvolgeranno le società sportive della nostra regione con il format LPA.

Andrea Settefonti