Fai d'Autunno a Borgo San Lorenzo: Visite a Villa Pecori Giraldi

Sono attesi in tanti, nelle sale di villa Pecori Giraldi, oggi a Borgo San Lorenzo. Per la prima volta le Giornate d’autunno del Fai hanno inserito come luogo da scoprire anche la villa storica borghigiana che è il centro dell’arte liberty della famiglia Chini. Non solo è stata affrescata e decorata da questa straordinaria famiglia di artisti, compreso Galileo Chini, del quale quest’anno ricorrono i 150 anni dalla nascita, ma ospita il Chini Museo, che mette in mostra ceramiche, disegni, vetrate e dipinti del grande artista. E oggi per tutta la giornata, grazie al Fai, si potrà visitare la villa, con la guida di storici dell’arte.