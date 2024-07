Faentina chiusa, furia dei sindaci: "Il Mugello così resterà isolato"

Hanno aderito in tanti. Tutti i sindaci del Mugello, dell’Alto Mugello, della Val di Sieve, ma anche quelli romagnoli di Brisighella e Faenza. Manca solo quello di Firenze. Tutti ad esprimere una pesante preoccupazione per la chiusura della ferrovia Faentina per l’intera tratta, da Firenze a Faenza, ad agosto, dall’8 al primo settembre. La ragione? Lavori di ammodernamento, un investimento importante, da 140 milioni di euro, finanziati al Pnrr e con tempistiche obbligate. Ma quasi un mese senza ferrovia è un disservizio forte. Anche perché si somma a un’altra chiusura pesante, quella della via Bolognese, che collega il Mugello a Firenze. Qui il blocco dipende da importanti lavori programmati da Publiacqua, per il rifacimento dell’acquedotto.

Si creerà così, in agosto, una situazione mai verificatasi prima. Niente collegamento ferroviario e blocco della strada principale di accesso alla città. Con le auto e gli autobus che per raggiungere Firenze dovranno percorrere la strada 302 Faentina, anch’essa parecchio malmessa, o passare dall’autostrada.

E i mugellani che vorranno andare a Firenze con la ferrovia dovranno usare i treni diretti verso Pontassieve, con tempi di percorrenza raddoppiati. Lo ricordano i sindaci dell’area del Mugello, della Valdisieve e dei territori della linea ferroviaria Faentina firmatari del documento, che dicono di essere "in attesa della convocazione per la riunione, sappiamo essere stata fissata per il 3 luglio dall’assessore regionale alla viabilità e ai trasporti, Stefano Baccelli".

"La chiusura della linea ferroviaria Faentina in concomitanza con la chiusura del tratto stradale di via Bolognese – scrivono i sindaci - creerà grandi disagi, ricordando che l’altro tratto di collegamento con Firenze, la Faentina 302, ha in corso due cantieri e un restringimento di carreggiata con semaforo. Inoltre la linea ferroviaria via Pontassieve presenta problemi relativi a cancellazioni improvvise dei treni, continui ritardi e disagi a causa di problemi legati a materiale rotabile vetusto e alle infrastrutture". I sindaci di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Brisighella, Dicomano, Faenza, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Rufina, San Godenzo, Scarperia e San Piero, Vaglia, Vicchio lo fanno notare: "Il tempo nel quale agosto svuotava le città e riempiva i luoghi di villeggiatura è finito da decenni. I lavoratrici continuano a muoversi per raggiungere il lavoro anche in questo mese". E concludono: "Siamo preoccupati e uniti nel disagio che la popolazione del Mugello sta provando".

Paolo Guidotti