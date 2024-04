Face Off, festival diffuso. La danza come rete culturale

Parte da Lastra a Signa "Face Off", il festival diffuso di danza, teatro e creatività, con un programma di spettacoli e workshop che coinvolge la cittadinanza. Con la direzione artistica di Roberto Lori, l’evento è organizzato dalla Compagnia degli Istanti/Compagnia Simona Bucci ed è nato a Matelica nel 2013, ma coinvolge ogni anno nuovi luoghi e comunità. L’edizione 2024 scatta da Lastra a Signa, per proseguire in varie zone d’Italia. Gli spettacoli di compagnie di fama internazionale si affiancano a giovani artisti del territorio, coinvolti anche nei laboratori coreografici condotti da Roberto Lori, direttore artistico del Festival. La tappa di Lastra a Signa, realizzata grazie al contributo di Fondazione CR Firenze e in collaborazione con il Teatro Popolare d’Arte, è anticipata dalla Residenza artistica di Carlos Aller e Cecilia Bartolino in "A/Way Home" (fino al 9 aprile) e da Margherita Landi e Agnese Lanza (Compagnia degli Istanti) che presentano, come anteprima, nel centro della città, "Peaceful places" (oggi), un modo di entrare in contatto con il territorio e i suoi abitanti, preparando la tre giorni di performance. Le serate al Teatro saranno inaugurate martedì 9 aprile nel foyer con un brindisi aperto a tutti e la restituzione della residenza artistica "A/Way Home" (ore 18.30) per proseguire da giovedì 11 a sabato 13 aprile con un ricco programma: oltre alla Compagnia degli Istanti ci saranno la Zappalà Danza in "Vestire la diplomazia", Opus Ballet in "Behind you", Kaos Balletto di Firenze in "Inferno", Ersilia Danza in "Più forte di me", Xe in un estratto da "Figura figura" e la Danza Estemporada in "Solo per donna". Infine, per la vetrina "Giovani autori del territorio", "Psiche", di e con Serena La Grotta e Giulia Anastasio. Per i bambini, lo spettacolo di cinema-danza interattiva "Dott. Franco e il suo assistente Igo" con Fabio Bacaloni della Compagnia degli Istanti (13 aprile, ore 16.30). Venerdì 12 (ore 17) al Centro Sociale, i laboratori di maschere zoomorfe (dai 4 anni) e arte materica (dai 12 anni).

Lisa Ciardi