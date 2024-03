Morì in mare per salvare due ragazzini, borsa di studio nel ricordo di Fabio Sequi

Firenze, 4 marzo 2024 – Fabio Sequi aveva 35 anni. E’ morto per salvare due ragazzini dalla furia del mare a San Vincenzo (Livorno). Un eroe che verrà ricordato anche attraverso la borsa di studio del valore di 5mila euro dell'istituto Modartech di Pontedera (Pisa). A istituirla è stato il Gruppo Morelli, azienda di abbigliamento in pelle di lusso, dove Fabio lavorava come modellista. La donazione servirà a sostenere il percorso di studi di un giovane particolarmente meritevole, offrendogli l'opportunità di iscriversi al corso di laurea in Fashion Design dell'Istituto Modartech, Scuola di Alta formazione con base a Pontedera e collaborazioni attive nei principali distretti del Made in Italy, in programmazione a ottobre 2024. L'iniziativa si rivolge a giovani di età inferiore ai 26 anni con di diploma di media superiore.

Il 6 agosto 2023, sulla spiaggia di Rimigliano a San Vincenzo (Livorno), con un atto di grande altruismo, Fabio Sequi si tuffò in mare per aiutare due bagnanti in difficoltà, in balìa del mare in burrasca. Riuscì a riportarli entrambi a riva, prima di essere risucchiato lui stesso dalle onde e morire. "Fabio era un ragazzo estremamente professionale e con un forte attaccamento al dovere - ricorda Monica Morelli, di Morelli Group. - Con il suo lavoro ha contribuito in modo significativo alla crescita dell'azienda e oggi tutto il team della Morelli Group lo ricorda con profondo sentimento e orgoglio”. Maggiori informazioni sul sito www.modartech.com.