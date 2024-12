Ex Superal, area verso il recupero. Nella zona un nuovo supermarket

Per il supermercato di via Monti, all’orizzonte c’è un nuovo progetto. E un nuovo gestore. I privati, proprietari dell’area, stanno lavorando da tempo a un progetto che potrebbe portare importanti novità anche dal punto di vista urbanistico. Per il momento in comune le bocche sono cucite, ma il dialogo con i tecnici e i privati sta andando avanti anche con profitto. E all’orizzonte ci sarebbe l’interesse di un gruppo di primo piano, ossia Esselunga che sicuramente avrebbe interesse a sbarcare a Scandicci.

Nel domino della grande distribuzione infatti, Scandicci è praticamente monomarca Unicoop, ospitando non solo i supermercati della cooperativa sul territorio, ma anche i centri direzionali. Da lungo tempo Esselunga ha provato a entrare in città, senza riuscirci. Negli anni passati, quando l’amministrazione comunale bandì la gara per il progetto del supermercato al Vingone, il brand della famiglia Caprotti si presentò con un piano anche ‘sociale’: oltre al centro vendita anche spazi per ambulatori e altre opere di urbanizzazione, ma non riuscì a spuntarla contro Unicoop che si aggiudicò anche quell’area, oltre a tutti gli altri spazi disponibili per i supermercati di quartiere. Recentemente lungo via Pisana all’altezza di via della Pieve, è stato aperto un discount, segno che qualche spiraglio potrebbe essersi aperto. Via Monti era da sempre la sede degli ‘altri marchi’. Prima Superal e poi Pam con un centro commerciale in piena regola, poi Despar e Carrefour, hanno tentato la sorte, ma hanno chiuso. Il problema era proprio la vecchia struttura su due piani.

Che adesso secondo il progetto dovrebbe essere totalmente demolita; i volumi recuperati in parte di residenziale in parte di commerciale: il nuovo supermercato dovrebbe nascere su un piano unico, sfruttando l’attuale area adibita a parcheggio. Il progetto prevedrà spazi di sosta, e un migliore assetto della strada. Su via Monti attualmente sono in diversi a lamentarsi per il degrado e l’abbandono della piazza che dalla chiusura del punto vendita è abbandonata a se stessa.

In più c’è un problema anche legato all’uscita su piazza Togliatti. Con la semipedonalizzazione spesso le auto sono bloccate e i mezzi di soccorso hanno difficoltà a transitare. Con il nuovo progetto si dovrebbe dare risposta anche a questo.

Fabrizio Morviducci